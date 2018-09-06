عودة: حكومة اليمين أحكمت سيطرتها على المحكمة العليا





وأكد عودة، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يندرج ضمن تطبيق السياسات الاستيطانية لحكومة اليمين، وذلك من خلال سيطرة حكومة نتنياهو اليمينية على الدولة العميقة، وإحدى أوجهها السيطرة على المحكمة العليا من خلال تركيبة يمينية للقضاة".



وتابع عودة: "تهجير الخان الأحمر هو وجه آخر من تطبيق قانون القومية، تحت بند الاستيطان، والإجهاز على إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ومن جهة أخرى، ما هو إلا إحدى خطوات تطبيق (صفقة القرن) بشكل أحادي الجانب على يد

إسرائيل، والتي بالضرورة تهدف إلى فرض واقع جديد".



رام الله - دنيا الوطنعقّب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، استئناف أهالي قرية (الخان الأحمر) وإصدار قرار يتيح لدولة إسرائيل هدم بيوت القرية وتهجير سكانها، قائلًا: "المؤسسة القضائية في الدولة، أصبحت شريكًا أساسيًا لحكومة اليمين ومشروعها، ولا بد من الإقرار بهذه المرحلة، أن اليمين أحكم قبضته على المحكمة العليا.