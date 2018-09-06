التعاون الإسلامي ترحب بقرار بارغواي سحب سفارتها من القدس



وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة، تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وداعياً في الوقت نفسه جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز الاستقرار في المنطقة.



وفي الشأن الفلسطيني كذلك، دانت المنظمة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر) البدوية شرق مدينة القدس المحتلة.





وأكد العثيمين، أن هذا القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية.





ودعا المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذ القرار غير القانوني، ووضع حد لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار بارغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، واعتبرت ذلك تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية، بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.