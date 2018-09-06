الفتياني: منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية زادت عمليات التوسع الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطناعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بهدم قرية (الخان الأحمر) قرار سياسي بامتياز.وقال الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن هذا القرار ما كان ليصدر لولا الدعم الأمريكي الكبير والمنحاز لإسرائيل، مشيراً إلى ازدياد وتيرة وتسارع عمليات البناء الاستيطاني، وسن قوانين عنصرية، تستثني وتغيب وجود شعبنا على ارضنا الفلسطينية، منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.وأضاف الفتياني، أن إسرائيل تريد أن تخلق واقعاً جديداً على الأرض، ولكن قرار شعبنا هو التصدي لآليات وجرافات الاحتلال للدفاع عن قرية الخان الأحمر وصمود أهله.ورحب بقرار البارغواي بإعادة سفارة بلادهم من القدس إلى تل أبيب، مشيراً إلى أن البارغواي بقرارها ترسل رسالة إلى أمريكا بأننا لن نخذل المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ورسالة لإسرائيل، بأننا لن نعترف باحتلالكم للقدس.