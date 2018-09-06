عريقات: نُريد أن نُبقي "ترامب" وحيدًا في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن هناك دلالات مهمة لقرار حكومة بارغواي، بإرجاع سفارتها من القدس إلى تل أبيب، وهو أن القرار الخاطئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، لا يخلق حقاً ولا يُنشئ التزاماً.وحيا عريقات في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، القرار الجريء والشجاع للبارغواي ورئيسها عبدو بينيتيز، داعياً كافة الدول العربية والإسلامية إلى التعامل مع هذه الدولة بأكبر قدر ممكن.وأشار عريقات إلى أن المطلوب الآن، هو التحرك باتجاه دولة غواتيمالا، حتى تعمل على سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى يبقى الرئيس الأمريكي وحيداً في خطئه الذي ارتكبه، ودعمه لإسرائيل.كما أشار عريقات إلى تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها: إن الولايات المتحدة ليست هي من قررت أن تكون القدس العاصمة لإسرائيل، إنما بأمر من الله لليهود قبل 3 آلاف سنة، قائلاً: إنها تصريحات تدفع باتجاه حرب دينية طاحنة.وبين عريقات، أن هناك جهوداً كبيرة مستمرة من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة؛ لإفشال المخططات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بقرار هدم قرية (الخان الأحمر) قال عريقات: إنه يشكل جريمة حرب كبرى، ورغم الإدراك بأن أميركا ستستخدم حق النقض (فيتو) إلا أننا سنذهب بهذا الملف لمجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي أمامها العديد من الملفات، فيما يتعلق بالعدوان على غزة والاستيطان.