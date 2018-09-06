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لجنة الانتخابات: آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة غداً الجمعة

لجنة الانتخابات: آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة غداً الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم المرشحة للانتخابات المحلية/ الإعادة للعام 2018 هو نهاية دوام يوم غدٍ الجمعة، وفقاً للجدول الزمني المُعلن مسبقاً.

ونوهت اللجنة في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، إلى أن مكاتب اللجنة في المناطق الانتخابية، ستكون مفتوحة يوم غدٍ من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثالثة مساءً، لاستقبال أي طلبات انسحاب محتملة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

جدير بالذكر، أن اللجنة ستنشر القائمة النهائية للقوائم ومرشحيها السبت المقبل، الموافق 8 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، والتي تستمر 13 يوماً، بحيث تنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

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