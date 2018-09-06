فيديو نادر: "صدام حسين" يقصف تل أبيب بنفسه

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو نادر، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يقوم بقصف مدينة تل أبيب، بنفسه، في العام 1991، حيث ارتسم على وجهه ضحكة كبيرة، بعد إطلاقه الصاروخ.كما انتشر مقطع فيديو نادر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اجتماعاً أقامه صدام حسين، مع عدد محدود من أعضاء حكومته، وقادة الجيش العراقي، وتوعد من خلاله آنذاك، بقصف مدينة تل أبيب.وقال صدام خلال الاجتماع للقادة العراقيين: اليوم سيتم قصف تل أبيب، والمدن الإسرائيلية الكبرى، بالصواريخ كلها، ليسأل طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي الأسبق: "بالصواريخ التقليدية؟"، ليجيبه صدام: بالصواريخ التقليدية، هذه الرؤوس الأخرى، مقابل الرؤوس التي استخدموها.وأضاف صدام، بدأنا نركز على إسرائيل، وسنكسر عظم بنت أمريكا، وسنرى الغرب كله يتحرك، لنقل الموت الذي سيحدث، "أي أن العالم لا يتحرك إلا عندما تُضرب إسرائيل بالصواريخ".يذكر، أن الجيش العراقي، قصف في العام 1991، بـ 39 صاروخًا، بأوامر من صدام حسين، أهدافًا داخل إسرائيل، حيث كانت الأهداف تتمركز، في تل أبيب وميناء حيفا والنقب.وبدأت عمليات القصف العراقي، للأهداف الإسرائيلية، بعد يوم واحد من حرب الخليج الثانية، وذلك في فجر 18 كانون الثاني/ يناير 1991، وتوقفت بتاريخ 25/2/1991.