شؤون فلسطينية

فيديو: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

فيديو: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.

وقد أدى المستوطنون، صلوات تلمودية بشكل علني، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقد سمح الاحتلال، للمستوطنين بتمزيق ملابسهم داخل الاقصى المبارك خلال أداء طقوس تلمودية.

وأمس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بقيادة يهودا غليك عضو الكنيست الإسرائيلي؛ تنفيذاً لقرار نتنياهو السابق بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء، باقتحام المسجد الأقصى.

 

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