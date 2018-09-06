سلطات الاحتلال تفتح معبر إيرز بشكل جزئي للحالات الإنسانية والأجانب فقط

خاص دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة اليوم الخميس، بشكل جزئي، وذلك بعد إغلاقه أمس الأربعاء.وأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال، أبلغت بأنه سيتم إعادة فتح المعبر بشكل جزئي؛ لسفر الحالات الإنسانية والأجانب فقط.يشار إلى أن سلطات الاحتلال، قررت أمس إغلاق معبر إيرز بشكل كامل، وحتى إشعار آخر؛ بسبب المظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على قرار الإدارة الامريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).وقد أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بإصابات مختلفة وبالاختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز عليهم.