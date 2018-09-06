دولي

منع ملك بلجيكا السابق وزوجته من دخول نادٍ ليلي بسبب "الشورت"

منع ملك بلجيكا السابق وزوجته من دخول نادٍ ليلي بسبب "الشورت"
ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني وعقيلته الملكة باولا
رام الله - دنيا الوطن
منع حارس نادٍ ليلي في إيطاليا، ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني وعقيلته الملكة باولا، من دخول النادي على متن يخت، بسبب ملابسه.

 وفقًا لما ذكرته النسخة الإيطالية من مجلة (ماري كلير)، فإن الملك البالغ من العمر (84 عامًا) كان يرتدي لباسًا صيفيًا خفيفيًا، فرفض حراس النادي، السماح له بالدخول بسبب (الشورت) الطويل، بحسب القواعد التي يفرضها النادي بشأن الملابس.

وانصاع الملك السباق لأوامر الحارس، إذ عاد أدراجه إلى يخته الراقي، من أجل تغيير ملابسه، حيثُ ارتدى بنطالا خفيفًا من العلامة التجارية (فاكونابل)، وسترة صيفية  تحمل توقيع (لاكوست) قبل أن يلتحق بالسهرة، بحسب صحيفة (صدى) السعودية.

يذكر، أن الملك ألبير الثاني، تنازل لابنه فيليب عن العرش عام 2013، وتفرغ للراحة والاستجمام، وهو حاليًا يقوم بجولة حول العالم مع عقيلته الملكة باولا.

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