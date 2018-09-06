دولي

ظريف: ترامب يعتزم استغلال رئاسته لجلسة مجلس الأمن في انتقاد إيران

ظريف: ترامب يعتزم استغلال رئاسته لجلسة مجلس الأمن في انتقاد إيران
رام الله - دنيا الوطن
اتهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، بالتخطيط لاستغلال رئاسته جلسة لمجلس الأمن الدولي في انتقاد إيران.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد قالت يوم الثلاثاء: "إن ترامب سيرأس اجتماعاً لمجلس الأمن بشأن إيران هذا الشهر، لتسليط الضوء على انتهاكاتها للقانون الدولي خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك".

وكتب ظريف على (تويتر): "إن ترامب يعتزم استغلال رئاسة مجلس الأمن لتوجيه الجلسة... إلى لوم إيران على فظائع أشاعتها الولايات المتحدة وعملاؤها في أنحاء الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كان ترامب قد انسحب في أيار/ مايو من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، بهدف الحد من القدرات النووية الإيرانية، مقابل تخفيف العقوبات عنها، وأمر بإعادة العقوبات الأمريكية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.

وتسعى القوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، لكن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قال: إن إيران ستعيد برنامجها النووي على مستوى أعلى من ذي قبل في حالة انهيار الاتفاق.

وقال المتحدث بهروز كمالوندي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "نحن أكثر تقدما بكثير، مما كنا عليه وقت توقيع الاتفاق النووي".

وأضاف: "ونحن لن نستطيع أبداً العودة لمستوى النشاط النووي السابق، إذا انتقلنا للمرحلة التالية، لكننا سنذهب إلى مستويات أكثر تطوراً".

وكانت طهران، قد حذرت أيضاً من أنها قد تخرج من معاهدة تهدف لمنع انتشار الأسلحة النووية، إذا تم التخلي عن الاتفاق.

وفي واشنطن، قال ترامب يوم الأربعاء: "إنه ما زال منفتحاً إزاء إمكانية إجراء محادثات بين واشنطن وطهران"، لكنه أشار إلى أن إيران في حالة اضطراب وتكافح من أجل البقاء.

وأضاف قائلاً للصحفيين قبل اجتماعه مع أمير الكويت: "إيران في حالة اضطراب الآن، إنهم في حالة اضطراب كاملة".

ومضى يقول: "إنهم قلقون فحسب الآن على بقائهم كبلد... سنرى ما يحدث مع إيران، وما إذا كانوا يريدون إجراء محادثات أم لا.. الأمر يعود لهم وليس لي. سأظل دائما مستعداً لكن لا يهم في أي اتجاه".

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