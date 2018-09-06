استهداف مراكب الصيادين ببحر الشمال.. وإطلاق نار على مواطنين شرق غزة





وأفادت مصادر محلية، أنه لم يسفر إطلاق النار عن أي إصابة بين الصيادين الفلسطينيين.





إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب شبان، بحجة محاولتهم سحب السلك الشائك في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.