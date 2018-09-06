شؤون فلسطينية

(خضوري) تعقد ورشة تعريفية بالبرنامج المهني خاصة في مجال الطاقة الشمسية

(خضوري) تعقد ورشة تعريفية بالبرنامج المهني خاصة في مجال الطاقة الشمسية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت جامعة فلسطين التقنية خضوري بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركائها في مشروع مركز تدريب الطاقة الشمسية كل من بلدية طولكرم، وشركة مصادر لأنظمة الطاقة، وغرفة صناعة وتجارة طولكرم، بالتنسيق مع مجلس التشغيل في محافظة طولكرم، الورشة التعريفية الخاصة بالبرنامج المهني في مجال الطاقة الشمسية الأول من نوعه في فلسطين، ضمن برنامج دعم التدريب والتعليم المهني والتقني، الذي تنفذه الوكالة والممول من الاتحاد الأوروبي. 

افتتح اللقاء، منسق الورشة التدريبية م. عمر السفاريني، مرحباً بالحضور، ومشيراً إلى ضرورة الاهتمام بمجال الطاقة الشمسية في ظل شح مصادر الطاقة وارتفاع ثمنها، والتوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. 

من جهتها، نقلت منسقة اللجنة الفنية لمشروع الدعم الأوروبي في المحافظة، أ. ميسون زريقي، تحيات المحافظ عصام أبو بكر، وشكره القائمين على تنظيم اللقاء، مقدمةً تعريفاً عن البرنامج واهميته في إكساب الخريجين مهارات تزيد من فرصهم للالتحاق في سوق العمل أو الاتجاه نحو المشاريع الخاصة، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي جمعت بين التعليم التقني والتدريب المهني، تحصلت جامعة (خضوري) على مشروعين، أولهما: مشروع الطاقة الشمسية. 

وأضافت أ. زريقي: أن أهمية مشروع الطاقة الشمسية، تكمن في الاحتياج الحقيقي لمحافظة طولكرم لإيجاد بدائل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، إضافة إلى كونه توجه جديد لإكساب الطلبة مهارات تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتطورة، مما خلق الحاجة إلى مشاريع تدريب نوعية لتطوير مهارات الطلبة، مشيرة إلى أن مجلس التشغيل في المحافظة، يسعى إلى نجاح المشاريع الحالية، وتحقيق مخرجات إيجابية، تمهد الطريق للحصول على مشاريع لاحقة، تحقق تغطية شمولية في كافة القطاعات. 

بدوره، قدم المحاضر في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة خضوري د. محمود إسماعيل، أهم التفاصيل المتعلقة بالدورة التدريبية، التي ستعقد بواقع 700 ساعة بأقساط رمزية، موزعة على الجانبين العملي والنظري وزيارات ميدانية لمشاريع قائمة، بإشراف مهندسين وخبراء في المجال.

وأوضح د. إسماعيل أن المرحلة الأولى ستتم قاعات ومختبرات الجامعة المجهزة بمعدات خاصة بالمشروع، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاركين للاستفادة من مختبرات الجامعة الأخرى، مشيداً بدور الشراكة مع القطاع الخاص والبلدية بإثراء المشروع ويعزز من الفرص التدريبية أمام المشاركين. 

وأضاف د. إسماعيل، أن هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها من حيث مدتها وإحاطتها بكافة جوانب العمل في الطاقة الشمسية من حيث التخطيط والتدريب والصيانة، ستنتج فنيين وخبراء في المجال، قادرين على الالتحاق بسوق العمل بكفاءة. 

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