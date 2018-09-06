المصريون يقاطعون الخضراوات والفاكهة: (خليها تحمض).. والدولة تخفض الأسعار

رام الله - دنيا الوطنارتفاع كبير أصاب أسعار الخضراوات والفاكهة، في جمهورية مصر العربية، ما أحدث غضبًا عارمًا في الشارع المصري.هذا الارتفاع المفاجئ، دفع المواطنين المصريين إلى إطلاق حملة سُمّيت "خليها تحمض" والتي تُعد الأولى من نوعها لمواجهة الغلاء في أسعار الفواكه، وإجبار التجار على خفضها.في أعقاب ذلك، وبعد ساعات، نجحت الحملة في الوصول إلى أهدافها، عبر تخفيض أسعار الفاكهة والخضراوات، إذ خرجت شعبة الفاكهة والخضراوات بالغرف التجارية المصرية بمبادرة قدمتها للشباب لشراء الخضراوات والفاكهة من سوق العبور "الذي يعتبر أكبر سوق خضراوات وفاكهة بمصر" بخصومات تقارب 50% عن ثمنها الذي تباع به حاليًا بواسطة تجار التجزئة، بحسب صحيفة (المصري اليوم).وأكد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، حاتم النجيب، أن هدف تلك المبادرة ضرب الاحتكار في مقتل، وجعل المواطن هو المتحكم في الأسعار حتى يجبر تجار التجزئة على تخفيض أسعارهم، موجهًا لهم رسالة: "بيعوا كتير بأسعار منخفضة هتكسبوا أكتر، ولا بد من رحمة المواطن"، مضيفًا: "أصبح لدينا قلة في المعروض من الإنتاج في بعض الفاكهة مثل "الجوافة والعنب والمانجو".وأضاف النجيب، أن المراقبة الشعبية، تمنع أي محتكر أو مستغل من رفع أسعار الفاكهة والخضراوات، مشيراً إلى أنه يجب تواجد إرشاد زراعي، حتى يمكن زيادة الإنتاج، وتقليل حجم الحلقات الوسيطة بين تاجر الجملة والتجزئة.يشار إلى، أن أسعار الفاكهة، كانت سجلت أرقامًا غير مسبوقة، إذ تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب من 20 إلى 25 جنيهًا، والمانغا من 20 إلى 50 جنيهًا، والبلح من 10 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكمثرى ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.