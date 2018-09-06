الرجوب يؤكد أهمية الإعلام الرياضي في إيصال رسالة فلسطين إلى العالم

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، اللواء جبريل الرجوب، أهمية الإعلام الرياضي في إظهار حجم النهضة الرياضية في فلسطين.





جاء ذلك، خلال لقاء اللواء الرجوب بالمشاركين في "معسكر الإعلامي المتطوع"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مركز الشهيد صلاح خلف بالفارعة، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، بمشاركة حوالي 50 من المتطوعين في المعسكرات الصيفية.





وشدد الرجوب على دور الإعلام في إيصال رسالة فلسطين إلى العالم، وأنه شعب محب للسلام.





وأكد أن الرياضة كانت وما زالت عنصراً للوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أمكان تواجده، وأننا اليوم وصلنا إلى المرحلة التي أصبحت الروزنامة الرياضية موحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية.





وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تولي اهتماماً كبيراً للرياضة وتطويرها، إضافة إلى تأكيد الرئيس على ضرورة عقد المخيمات الصيفية بشكل دوري.





وشدد على ضرورة أن يقدم المشاركون بالمعسكر نقداً واقتراحات بناءة، تضمن استمرار إقامة المعسكرات الصيفية بشكل دوري، مؤكدا أن الإعلاميين هم الأقدر على إيصال رسالتنا إلى العالم.





وقال: إن أهمية هذه المعسكرات تنبع من كونها تنعكس بشكل مباشر على وعي المشاركين فيها، خاصة أن معركتنا مع الاحتلال ترتكز بشكل أساسي على الوعي الوطني للشباب الفلسطيني.





من جانبه، أشاد الوزير عساف، بحجم التطور الكبير الذي شهدته الرياضة الفلسطينية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن هذا التطور والنهضة، يجب أن يرافقهما نهضة في الإعلام الرياضي.





وشدد عساف على ضرورة أن يكون هناك إعلامون متخصصون في المجال الرياضي والشبابي الفلسطيني، مؤكداً استعداد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة (وفا) للتعاون مع المجلس الأعلى والجامعات، في سبيل النهوض بالإعلام الرياضي في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن