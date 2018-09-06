ترامب يُغرد بكلمة واحدة "الخيانة"

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مقال لموظف في البيت الأبيض نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) ويدور الحديث فيه عن "حركة المقاومة" في إدارة الرئيس.وكتب ترامب على صفحته في (تويتر): كلمة واحدة فقط (TREASON)، وتعني "الخيانة".وكتبت صحيفة (واشنطن بوست)، أن هذا المقال تسبب في وقوع نوبة من الغضب البركاني الهائل لدى ترامب.وأضافت، أن مؤلف المقال المنشور في صحيفة (نيويورك تايمز) هو مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية رفض ذكر اسمه، ويؤكد هذا المسؤول أن الكثيرين من موظفي البيت الأبيض يعملون بإجهاد على منع تنفيذ خطط الرئيس ترامب، معتبرًا أن أنصار هذه "الحركة" يحاولون "إقامة علاقات مع روسيا".وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم وسائل الإعلام الأمريكية أكثر من مرة بنشر "الأخبار المزيفة"، في حين يعتبر صحيفة (The New York Times) وقنوات (CNN) و(ABC) و(CBS) و(NBC News) التلفزيونية وسائل الإعلام الأكثر كذباً في الولايات المتحدة الأمريكية.