ترامب يُهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإغلاق الحكومة في نهاية الشهر الجاري، بعد أيام من الإشارة إلى أنه يريد تجنب مثل هذا التحرك.وقال ترامب: "إذا حدث ذلك، فان الأمر يتعلق بأمن الحدود، أنا على استعداد لفعل أي شيء"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وناقش ترامب قضية الانفاق مع زعماء الكونغرس، الذين كانوا يأملون في ثنى ترامب عن النظر في الإغلاق قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/ نوفمبر.وكان ترامب قد هدد بإغلاق الحكومة في وقت سابق، إذا فشل الكونغرس في تمويل الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك، ولكنه تراجع عن التهديد في الأيام الأخيرة؛ ليعود ثانية إلى الوعيد.وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة (ذي ديلي كولر) بأنه لا يحب فكرة الإغلاق، مضيفاً: "لا أرى في نفسي أو أى شخص آخر رغبة في إغلاق البلاد".وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات فقط من توجه مدير الميزانية، ميك مولفاني إلى ( الكابتول هيل) ليؤكد شخصياً للمشرعين في لجنة الدراسات الجمهورية المحافظة، أن ترامب لم يرغب في إغلاق الحكومة.وقال مولفاني أمام أعضاء من مجلس النواب: إنه نصح ترامب بأن الإغلاق قد يكون فكرة سيئة.