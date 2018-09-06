الأمن الوقائي يُغلق نقطتي تهريب محروقات في الخليل

أغلق جهاز الأمن الوقائي، اليوم الخميس، نقطتي تهريب محروقات في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.





وأوضح الجهاز في بيان صحفي، أنه تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بمكافحة الجريمة المجتمعية، وحماية الاقتصاد الوطني، وأمن المواطن، قام بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مع ساعات الفجر الأولى، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، وبإسناد من الأجهزة الأمنية بمداهمة نقطتين لبيع الوقود المهرب في المنطقة المذكورة، حيث تم إتلاف 8000 لتر سولار، ومصادرة سيارتين، الأولى (جيمس) بها 1000 لتر، والثانية سيارة (تندر) بها ألف لتر أيضاً مع مضخة، وتستعمل هاتان السيارتان محطات متنقلة لبيع السولار المهرب.





وأهاب المتحدث الرسمي باسم الأمن الوقائي، بالجمهور الفلسطيني لضرورة التبليغ بشكل فوري على القائمين على نقاط تهريب الوقود، لأن مثل هذه الأعمال تضر بمركبات المواطنين، وتهدد الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن