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القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة

القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت القوات الأمنية العراقية، قبل ساعات، أحد أخطر نساء تنظيم الدولة من المنتميات له والعاملات في صفوفه، وهي أم 5 من المسلحين، مطلوبة للقضاء العراقي.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، اليوم الخميس، 6 أيلول/سبتمبر، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت من إلقاء القبض على إحدى المنتميات لتنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأوضحت الدفاع، أن المنتمية لتنظيم الدولة، من العاملات ضمن العصابات، أثناء وقوع محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، بيد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن عملية القبض، جاءت بعد نصب كمين لها، في النقطة الأمنية للمدخل الشمالي مدينة تكريت، مركز صلاح الدين.

وبينت الدفاع، أن المرأة، هي والدة 5 من عناصر تنظيم الدولة، اثنان منهم كانا يعملان بما يسمى "مفرزة الإعدامات" بالتنظيم، وآخر قتل في معركة تحرير قضاء بيجي، شمالي المحافظة.

وأشارت وزارة الدفاع العراقية، في ختام بيانها، إلى أن المرأة، هي من المطلوبات للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

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