ترامب عن مقابلة روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لا يستبعد لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر أيلول/ سبتمبر الجاري، مع اتهامه طهران مرة أخرى بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.وبحسب (فرانس برس)، رداً على سؤال في المكتب البيضوي حول إمكان عقد مثل هذا اللقاء، أجاب "من الممكن، كل شيء ممكن".وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرى ما سيحدث مع إيران، هل يريدون التحدث؟ الأمر متوقف عليهم، وليس علي".وتابع: "إن إيران في موقف يختلف تماماً عما كانت عليه عندما تسلمت السلطة، إنها في حالة اضطراب، وتشعر بالقلق حيال "البقاء كدولة".من جانبه، أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الرئيس يعتزم زيارة نيويورك في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر، أن يترأس ترامب اجتماعاً لمجلس الأمن حول إيران في 26 أيلول/ سبتمبر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في جميع أنحاء العالم.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 8 أيار/ مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت والألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.