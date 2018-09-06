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نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس

نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مقدسيون من القوى الوطنية، عن رفضهم للقاء أقامته السفارة الأميركية في القدس المحتلة، لعدد من رجال أعمال فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين، مساء أمس الأربعاء، عبر وقفة في المدينة.

واستجاب عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين لدعوة النشطاء المقدسيين، بعدم دخول الاجتماع، استجابة للموقف الفلسطيني الرسمي الملتزم بمقاطعة الاجتماعات، أو اللقاءات مع أي مسؤول أميركي، وذلك منذ اعتراف الرئيسي الأميركي ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

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