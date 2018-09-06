عاجل

  • "الإحصاء": 95 ألف أمي وأميّة في فلسطين أكثر من نصفهم من كبار السن

دولي

فريدمان: ترامب لن يتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس.. والجولان لن تعود لسوريا

فريدمان: ترامب لن يتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس.. والجولان لن تعود لسوريا
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، استبعد في لقاء خاص منحه للصحيفة، وسينشر كاملًا يوم غد الجمعة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وأنه لا يتصور، أيضًا، إعادة هضبة الجولان إلى سوريا.

وفي موضوع القدس، رفض فريدمان بشدة إمكانية أن تلغي أي حكومة أمريكية اعتراف الرئيس ترامب التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال "لا أرى ذلك يحدث، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة، فلكي تقوم أي إدارة بإلغاء الخطوة، سيتعين عليهم التوصل إلى استنتاج مفاده، أن القدس ليست عاصمة إسرائيل، وإنما تل أبيب، وأعتقد أن مثل هذا القرار، سيكون أكثر إثارة للجدل مما فعله الرئيس ترامب، ستصطدم تماماً بالواقع ولا أعتقد أن هناك سياسي أمريكي، من أي حزب، سيتخذ موقفاً يتناقض تماماً مع الواقع.

وفي موضوع الجولان، قال فريدمان: "أنا شخصياً لا أستطيع أن أتصور وضعاً ستعاد فيه مرتفعات الجولان إلى سوريا، ولا أستطيع أن أتخيل بصراحة حالة لا تكون فيها مرتفعات الجولان جزءاً من إسرائيل إلى الأبد، لا يوجد سكان أصليون في الجولان يطمحون إلى الحكم الذاتي، التنازل عن المنطقة المرتفعة في الجولان من شأنه وضع إسرائيل في مأزق أمني كبير، ومن غير الضروري أن أقول إنني لا أستطيع التفكير في شخص لا يستحق الحصول على هذه الجائزة أكثر من الأسد، لذا هناك مجموعة كاملة من الأسباب التي تجعلني أتوقع الحفاظ على الوضع الراهن".

وأوضح فريدمان في المقابلة، أن إدارة ترامب قد تنظر في اعتراف أمريكي مستقبلي بهضبة الجولان كأراضٍ إسرائيلية. 

ورداً على التعليقات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي قال قبل ثلاثة أسابيع إن "الولايات المتحدة لا تناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في هذه المرحلة"، سُئل السفير عما إذا كان من الممكن أن تنظر الإدارة في مثل هذا الاعتراف في المستقبل، فقال: نعم، يمكن أن يحدث بالتأكيد"، وأوضح كذلك أن بولتون وصف الوضع ولم يحدد موقفًا.

وتناول فريدمان أيضاً القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة بوقف ميزانيات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال: "إن (أونروا) منظمة تضررت بشكل كبير، فهي لا تشجع السلام الإقليمي، وتديم الشروط التي تجعل السلام أكثر صعوبة، وعلى هذا النحو، لا ترى الولايات المتحدة كيف يمكن لاستثمار آخر فيها إعادة قيمته بشكل صحيح إلى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

أخبار ذات صلة

ترامب يُغرد بكلمة واحدة &#34;الخيانة&#34;

ترامب يُغرد بكلمة واحدة "الخيانة"

ترامب يُهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري

ترامب يُهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري

ترامب عن مقابلة روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

ترامب عن مقابلة روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس

نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس

ليبرمان: أعداؤنا يمتلكون صواريخ دقيقة تهدد طائراتنا

ليبرمان: أعداؤنا يمتلكون صواريخ دقيقة تهدد طائراتنا

ترامب لم يطلب لقاء أبو مازن.. والبيت الأبيض يهاجم السلطة بسبب غرينبلات

ترامب لم يطلب لقاء أبو مازن.. والبيت الأبيض يهاجم السلطة بسبب غرينبلات

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب هوكايدو في اليابان

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب هوكايدو في اليابان

هل أطلع كوشنر غوتيريش على تفاصيل (صفقة القرن)؟

هل أطلع كوشنر غوتيريش على تفاصيل (صفقة القرن)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

(الإحصاء): 95 ألف أمي وأميّة في فلسطين أكثر من نصفهم من كبار السن

(الإحصاء): 95 ألف أمي وأميّة في فلسطين أكثر من نصفهم من كبار السن

الأمن الوقائي يُغلق نقطتي تهريب محروقات في الخليل

الأمن الوقائي يُغلق نقطتي تهريب محروقات في الخليل

المالكي ينقل لنظيره البارغواني شكر القيادة والشعب علي موقف بلاده المبدئي والشجاع

المالكي ينقل لنظيره البارغواني شكر القيادة والشعب علي موقف بلاده المبدئي والشجاع

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في محافظات الضفة

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة وادي دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة وادي دعوق جنوب جنين

منوعات

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

عربي

القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة

القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة

العراق: قتيل و25 إصابة في احتجاجات البصرة

العراق: قتيل و25 إصابة في احتجاجات البصرة

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل