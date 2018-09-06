المالكي ينقل لنظيره البارغواني شكر القيادة والشعب علي موقف بلاده المبدئي والشجاع

اتفق وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، ونظيره الباراغواني لويس البيرتو كاسيغليوني، على البقاء على تواصل دائم وتشاور في كيفية نقل علاقات البارغواي مع فلسطين ومع العرب خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً لمستويات أفضل، لصالح دول وشعوب هذه الدول مع البارغواي.





وأعرب المالكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره كاسيغليوني عن شكر القيادة الفلسطينية وشعبنا للموقف الشجاع والقيادي والمبدئي، الذي اتخذه الرئيس البارغواني، ووزير خارجيته، انطلاقاً من احترام البارغواي للقانون الدولي، والتزاماً بقرارات الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن ذات العلاقة.





وأكد أن مجلس الوزراء الخارجية العرب، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سيرحب بالقرار الذي اتخذته حكومة البارغواي، وسيطلب من نظرائه العرب إرسال رسائل شكر للوزير البارغواي، مع ضرورة الاهتمام بكيفية تطوير العلاقات العربية مع البارغواي، بما يشمل إمكانية فتح سفارات لبلادهم العربية في العاصمة "اسونسيون".





كما التزم الوزير المالكي بمتابعة الخطوات ذاتها والإجراء، على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.





بدوره، أكد الوزير البارغواني أن بلاده قد التزمت بما تعهدت به أمام نظيره المالكي، بخصوص إعادة سفارة بلادها في دولة الاحتلال إلى تل أبيب، وأنها انطلقت من إيمانها بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن