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ليبرمان: أعداؤنا يمتلكون صواريخ دقيقة تهدد طائراتنا

ليبرمان: أعداؤنا يمتلكون صواريخ دقيقة تهدد طائراتنا
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي: "إن أعداء "إسرائيل" اشتروا أسلحة بقيمة 400 مليار دولار، ويواصلون الاستثمار في التدريب وشراء الأسلحة لاستخدامها ضدنا".

وأضاف ليبرمان في تصريحات له أمس الأربعاء، "في الشرق الأوسط كان هناك تغييران جوهريان: قام أعداؤنا بشراء صواريخ دقيقة، وأصبحت الجبهة الداخلية هي الجبهة الرئيسية في الحرب المقبلة"، بحسب ما نقله موقع (عكا).

وتابع: "وقد ظهرت جارات جديدة لم تكن موجودة هنا، فجأة روسيا تجلس على الحدود الشمالية، وأنشأت منظمة الدولة الإسلامية، نحتاج للرد على التهديدات الجديدة".

وردت تصريحات ليبرمان أمس، خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية في أرض المعارض في تل أبيب.

وأردف ليبرمان: "نحن لا نعرف أي هدف في أراضي العدو، وهذا كاف لتعريض طائراتنا للخطر، بحيث تكون ساعة ونصف في أرض العدو، والبديل هو صواريخ أرض- أرض، نحن نتحدث عن مجموعة الصواريخ الموجودة بالفعل في الإنتاج".

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