إصابة 37 سعوديًا في قصف حوثي لمدينة نجران







رام الله - دنيا الوطناعترض الجيش السعودي، مساء أمس الأربعاء، صاروخاً باليستياً، أطلقته قوات الحوثي من محافظة صعدة على مدينة نجران، وقد تم اعتراضه وتدميره في الجو، إلا أن تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية، قد تسبب بإصابة 37 سعوديًا.وقالت (العربية نت): إنه نتج عن القصف إصابة 37 سعوديًا، ومن بين الإصابات 23 إصابة تتم معالجتها في المستشفى، بينما تمت معالجة 14 إصابة في نفس الموقع من قبل الهلال الأحمر، أما عن التلفيات، فقد تضررت 19 سيارة و15 منزلاً، جراء سقوط شظايا الصاروخ، كما تم توفير الإيواء لعدد 35 فرداً من 4 أسر.وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، رصدت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة على مدينة نجران.وأشار إلى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، لكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظاياه على الأحياء السكنية.