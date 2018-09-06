شؤون فلسطينية

ردًا على قرار نتنياهو.. فلسطين تقرر فتح سفارة لها في باراغواي فورًا

ردًا على قرار نتنياهو.. فلسطين تقرر فتح سفارة لها في باراغواي فورًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها في باراغواي، بقرار من الرئيس محمود عباس.

وقالت الخارجية في بيان لها: بناء على قرار حكومة البارغواي، بإعادة سفارتها في إسرائيل من إلى تل أبيب، وبناءً على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سحب سفير إسرائيل من اسونسيون، وإغلاق سفارة إسرائيل هناك، فأنه تقرر وبناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، أن تفتح سفارة لدولة فلسطين في باراغواي، تقديرًا لموقف حكومة البارغواي.

وأضاف بيان الخارجية: أن ذلك يأتي كذلك تنفيذًا للتعهد الذي أعطاه الوزير المالكي بفتح سفارة لبلاده فورًا فيها، وحث عديد الدول على فتح سفارات لها في باراغواي تقديرا لهذا الموقف المبدئي المشرف الذي اتخذته الحكومة.

وقالت الخارجية: إن المالكي سيتابع هذا القرار فورًا مع نظيره وزير الخارجية باراغواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.

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