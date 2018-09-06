الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في محافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثمانية مواطنين، في محافظات الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت باسل مزهر، وزياد نعيم المصري، من مخيم الدهيشة ببيت لحم، وزيد أحمد الشيخ من قرية مراح رباح، ببيت لحم.كما اعتقلت تلك القوات، محمد موافي من قلقيلية، ومالك بسام الطيط من بيت أمر، بالاضافة الى ثلاثة اخرين.واقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير أحمد قاسم الشيخ في مراح رباح، وسلمت زوجته استدعاء لمقابلة المخابرات.واندلعت مواجهات بعد اقتحام مخيم الأمعري برام الله، ومخيم عقبة جبر في أريحا، وقرية فحمة قرب جنين.