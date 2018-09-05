زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب هوكايدو في اليابان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأرصاد اليابانية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب محافظة هوكايدو في اليابان عند الساعة 3:08 صباح الخميس بالتوقيت المحلي.
قالت وكالة الأرصاد اليابانية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب محافظة هوكايدو في اليابان عند الساعة 3:08 صباح الخميس بالتوقيت المحلي.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن مركز الهزات الأرضية كان على بعد 66.9 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وحددت بؤرة الزلزال على عمق 39 كيلومترا.
ولا معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما لم يعلن عن تهديد تسونامي.
التعليقات