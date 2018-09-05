زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب هوكايدو في اليابان

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مركز الهزات الأرضية كان على بعد 66.9 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وحددت بؤرة الزلزال على عمق 39 كيلومترا.





ولا معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما لم يعلن عن تهديد تسونامي.