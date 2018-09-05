عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، القرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة الى تل ابيب بالجريء والمبدئي.





وقالت في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية: " نرحب بهذا القرار الصائب الذي يؤكد عودة الباراغواي الى حضن الشرعية والتزامها بقراراتها وقوانينها وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي – الأمريكي، واستشعارها لتداعيات قرارها الخطير بنقل سفارتها الى القدس وتأثيره على امن وسلامة المنطقة خصوصا والعالم بشكل عام".





وأشارت الى أن هذا القرار الشجاع يرسل رسالة قوية مفادها "أن العالم لن يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.





وأعربت في نهاية تصريحها، عن أملها بأن يدفع هذا القرار كل من الولايات المتحدة الامريكية وغواتيمالا لامتلاك ذات الشجاعة والجرأة للالتزام بالقانون الدولي ومتطلبات السلام والعودة عن خطواتها الخطيرة في نقل سفارتها الى القدس، والعمل بشكل جدي وفاعل على محاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب وتدميرها المتعمد لحل الدولتين وفرص السلام.





رام الله - دنيا الوطن