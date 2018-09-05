شؤون فلسطينية

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء
رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، القرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة الى تل ابيب بالجريء والمبدئي.

وقالت في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية: " نرحب بهذا القرار الصائب الذي يؤكد عودة الباراغواي الى حضن الشرعية والتزامها بقراراتها وقوانينها وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي – الأمريكي، واستشعارها لتداعيات قرارها الخطير بنقل سفارتها الى القدس وتأثيره على امن وسلامة المنطقة خصوصا والعالم بشكل عام".

وأشارت الى أن هذا القرار الشجاع يرسل رسالة قوية مفادها "أن العالم لن يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت في نهاية تصريحها، عن أملها بأن يدفع هذا القرار كل من الولايات المتحدة الامريكية وغواتيمالا لامتلاك ذات الشجاعة والجرأة للالتزام بالقانون الدولي ومتطلبات السلام والعودة عن خطواتها الخطيرة في نقل سفارتها الى القدس، والعمل بشكل جدي وفاعل على محاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب وتدميرها المتعمد لحل الدولتين وفرص السلام.

أخبار ذات صلة

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

أسرار اصرار الموساد الإسرائيلي على قتل القيادي القسامي المبحوح خنقاً بدبي ؟

أسرار اصرار الموساد الإسرائيلي على قتل القيادي القسامي المبحوح خنقاً بدبي ؟

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

منوعات

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

عربي

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا