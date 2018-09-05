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ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء أن يكون قد بحث مع وزير الدفاع جيمس ماتيس امكان اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، بخلاف ما أورده كتاب للصحافي بوب وودورد.

وقال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضوي عن مقطع في الكتاب يذكر ذلك أن “هذا الأمر لم يناقش أبدا (…) هذا الأمر لم يتم حتى التفكير فيه”.

ومن جانب آخر، حذر الرئيس الأميركي أن العالم والولايات المتحدة يرصدان تطورات الأوضاع في سوريا فيما توالت التحذيرات من هجوم محتمل يشنه النظام على محافظة إدلب، آخر معقل لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والفصائل المعارضة.

وقال ترامب “العالم يرصد والولايات المتحدة ترصد”، مضيفا “اتابع هذا الأمر من كثب”.

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