هل أطلع كوشنر غوتيريش على تفاصيل "صفقة القرن"؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، استمع من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن خطة السلام الأميركية لمعالجة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".وخلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، سأل صحفيون المتحدث باسم المنظمة، استيفان دوغريك، إن كانت إدارة ترامب أطلعت غوتيريش على تفاصيل خطة السلام الأميركية بحسب موقع "عربي 48".وأجاب دوغريك بأن الأمين العام استمع من كوشنر بشأن هذه الخطة، وأن غوتيريش "يتطلع إلى (إعلان) خطة السلام تلك في الوقت المناسب".ولم يحدد المتحدث تاريخ اطلاع غوتيريش على الخطة ولا أية تفاصيل إضافية بشأنها.ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لاسيما بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وملايين اللاجئين.وأعلنت المندوبة الأميركية لدي الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس، أنها اطلعت بنفسها علي خطة السلام.وأضافت أن "الخطة وضعت في حسبانها كل شيء... كل التفاصيل، لكن على الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) أن يطلعا عليها أولا".ورأت هيلي أن "الخطة ستنجح فقط إذا جاء (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس إلي الطاولة (المفاوضات)".ويرفض الرئيس عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في 14 أيار/ مايو الماضي.وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ نيسان/ أبريل 2014.