شؤون فلسطينية

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت مستشار دولة رئيس الوزراء، د. خيرية رصاص، اليوم في اجتماع لجنة الدول المانحة المنعقد في بروكسل، برئاسة النرويج وبرعاية الاتحاد الاوروبي وبحضور وكيل هيئة الشؤون المدنية، أيمن قنديل، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبروكسل عبد الرحيم الفرا، فيما حضر الاعضاء على مستوى المبعوثين.

وأوضحت أنه تم التاكيد على الالتزام بحل الدولتين على اساس حدود ٦٧ مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني كافة.

وأشارت "رصاص" إلى أن الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لاي دعم مالي او تنفيذ مشاريع او تقديم اي خدمات للمواطنين وبحيث يتم التنسيق للقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية بالتوافق حسب ما أقرته اجندة السياسات الوطنية.

وأكدت أن المصالحة هي هدف استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية ويجب ان تكون على أسس حقيقية بتمكين حكومة الوفاق الوطني بكافة الصلاحيات وبكافة القطاعات مع رفض ازدواجية الحكم والطعن بالشرعية.

وتطرقت إلى اهمية دعم الموازنة كجزء أساسي من بناء الدولة لتتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها، إضافة إلى اهمية مساندة الحكومة بالاستثمار بمواردها الطبيعية وخاصة بالمناطق المسماة "ج".

ودعت إلى مساندة الاونروا والتأكيد على دورها الأساسي ولا يمكن طرح بدائل لنطاق عملها.

وشددت "رصاص" على أنه لا يمكن طرح المساعدات الانسانية كبديل عن النزاع السياسي وتحويل القضية الفلسطينية كقضية إنسانية.

وأكدت على على اننا نتعامل مع الكل الفلسطيني ومع كافة اطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ولا يمكن تجزئة القضية او محو اي جزء منها، موضحة أن الحكومة الفلسطينية هي من تقرر الاولويات والسياسات لتنفيذ المشاريع الحيوية والبنية التحية تبعا لأجندة السياسات الوطنية ولا يمكن المقايضة بالثوابت الوطنية.

ونوهت إلى أن الاجتماع القادم على المستوى الرسمي سينعقد في نيويورك في الشهر الجاري بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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