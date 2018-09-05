شؤون فلسطينية

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركزي عرابه ويعبد وبمساندة وحدة دعم وإسناد الشمال في مركز جبع بمحافظة جنين، النيران التي نشبت في مشطب سيارات يقع في منطقة واد دعوق جنوب جنين .

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه الطواقم توجهت إلى المكان ليتبين احتراق كميات كبيرة من الخردة، وعملت طواقم الدفاع المدني في مركزي عرابة ويعبد وبمسانده من اسناد الشمال جبع على اخماد الحريق الذي استمر لأكثر من ساعتين، ومنع انتقالها للأشجار والأراضي الزراعية المجاورة وتم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع أي حريق، بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر.

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