أسرار اصرار الموساد الإسرائيلي على قتل القيادي القسامي المبحوح خنقاً بدبي ؟



ويضيف المسؤول الفلسطيني: أن نصر والقيادي الحمساوي محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام في غزة، هما اللذان يعرقلان سير مفاوضات المصالحة بضغط من إيران.



يذكر، أن المبحوح، كان له الدور الرئيسي في تهريب الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى قطاع غزة، وكان عنصراً استراتيجياً بالنسبة لحماس فيما يتعلق بالتسليح من إيران.

أما محمد نصر، فإن الموساد لا يزال يلاحقه، وكشف المسؤول الفلسطيني عن معلومات حصل عليها، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تترصد نصر المتواجد حالياً في إيران، وهو ممثل حماس في طهران، ومقرب من قيادة كتائب عز الدين القسام، وله دور كبير في مباحثات المصالحة الفلسطينية.