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مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تستعد القوات المسلحة السعودية لتنفيذ مناورات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية مطلع الأسبوع القادم أطلق عليها "درع الوقاية 2" في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط بالمملكة.

ويهدف التمرين العسكري إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة، وكذلك تحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي التمرين ضمن جهود تبذلها وزارة الدفاع السعودية الهدف منها تدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، ولدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

وتشارك في المناورات إلى جانب وزارة الدفاع وزارة الصحة والدفاع المدني السعودي.

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