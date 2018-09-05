الرئاسة: قرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة شجاع

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل ابيب، ووصفته بالقرار الشجاع.





وقالت الرئاسة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: إن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وجاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الحكيمة والحثيثة في تبيان خطر نقل السفارات إلى القدس على عملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.





وأكدت الرئاسة على أن هذه الخطوة الشجاعة من حكومة البارغواي تشكل نموذجاً يحتذى لكل الدول في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ولمحاولات الإدارة الأميركية أن تفرضه على العالم، عندما نقلت سفارتها إلى القدس، ضمن ما يسمى بـ (صفقة القرن).





وثمنت الرئاسة، مواقف كل الدول التي رفضت الخطوة الأميركية، واعتبرتها خطراً يهدد عملية السلام برمتها في المنطقة.





ووجهت الرئاسة، تحية شكر وتقدير لدولة البارغواي رئيساً وحكومة وشعباً على هذا الموقف النبيل والحكيم.

رام الله - دنيا الوطن