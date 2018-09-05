شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة
رام الله - دنيا الوطن
 قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، أكرم سمارة، مساء اليوم الأربعاء، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر) مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل، للمرة التاسعة، وذلك حتى نهاية الإجراءات القضائية.  

وأضاف المحامي سمارة: أن المحكمة، قررت النظر في قضية الأسيرة خاطر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أن الأسيرة خاطر، اُعتقلت في الـ 24 من تموز/ يوليو الماضي، وتعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل، استمر لمدة (34) يوماً في معتقل (عسقلان)، علماً أنها متزوجة، وهي أم لخمسة أبناء. 

أخبار ذات صلة

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

أسرار اصرار الموساد الإسرائيلي على قتل القيادي القسامي المبحوح خنقاً بدبي ؟

أسرار اصرار الموساد الإسرائيلي على قتل القيادي القسامي المبحوح خنقاً بدبي ؟

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عشراوي: قرار البارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

عودة ونظيرتها التركية توقعان على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

رصاص: الحكومة الفلسطينية هي المرجعية لأي دعم مالي

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

اندلاع حريق في مشطب سيارات بمنطقة واد دعوق جنوب جنين

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

فتح ترحب بقرار باراغواي وتشيد بالدبلوماسية الفلسطينية

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

الحكومة ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

منوعات

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

عربي

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

ترامب ينفي أن يكون قد بحث مع وزير دفاعه إغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا