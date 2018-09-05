الجامعة العربية تُدين قرار هدم (الخان الأحمر)

دان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، قرار هدم قرية (الخان الأحمر) شرق مدينة القدس المحتلة.





واعتبر أبو علي في تصريح صحافي، القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجميع القوانين والأعراف الدولية.





وأكد أن القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحد للإرادة الدولية.

رام الله - دنيا الوطن