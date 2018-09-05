دعوات للنفير العام لحماية (الخان الأحمر)

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، النفير العام لحماية (الخان الأحمر) والتصدي بكل الإمكانات المتاحة لهذا القرار، ومواجهة إجراءات الاحتلال، داعية الشعب لإعلان الاستنفار، والتوجه لخيمة الاعتصام في (الخان الأحمر).





ودعت القوى للتواجد بكثافة يوم الجمعة المقبل، وتادية صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام، إيذاناً ببدء التواجد الدائم اليومي، وتحدي قرار محكمة الاحتلال، إسناداً لصمود أهالي (الخان الأحمر).





وأكدت القوى على إعلان الأسبوع المقبل، اعتباراً من السبت أسبوع (الخان الأحمر) ودعوة الهيئات والمؤسسات والأطر النقابية والنسوية والعمالية والمهنية والأهلية وفعاليات الشعب الوطنية والشعبية للمبيت في (الخان الأحمر).





وكانت قد دعت القوى في بيانها السابق لإسناد أهالي قرى غرب رام الله، والتوجه لجبل الريسان وتأدية صلاة الجمعة، رفضاً للاستيطان، وتوفير مقومات الصمود للمزراعين، وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

رام الله - دنيا الوطن