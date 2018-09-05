فلسطين تُقرر فتح سفارة لها في البارغواي فوراً



أعلن وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي وبناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، أن دولة فلسطين قررت أن تفتح سفارة لها فوراً في اسونسيون، تقديراً لموقف حكومة البارغواي، وتنفيذاً للتعهد الذي أعطاه الوزير المالكي بفتح سفارة لبلاده فوراً في البارغواي.





وحث عديد الدول على فتح سفارات لها في البارغواي تقديراً لهذا الموقف المبدئي المشرف، الذي اتخذته حكومة البارغواي.





وسوف يتابع الوزير المالكي هذا القرار فوراً مع نظيره وزير الخارجية في البارغواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.

رام الله - دنيا الوطنوبناء على قرار حكومة البارغواي بإعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، وبناء على ذلك قرر نتنياهو سحب سفير إسرائيل من إسونسيون، وإغلاق سفارة إسرائيل هناك.