ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

بحث رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، ومؤسسات أجنبية، اليوم الأربعاء، إمكانية تمويل تزويد قطاع غزة بالغاز الطبيعي لغرض إنتاج الكهرباء، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية.





جاء ذلك، في اجتماع عقده ملحم في مقر سلطة الطاقة برام الله، ضم ممثلين عن الحكومة الهولندية، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ومن الجانب الفلسطيني عدد من كوادر سلطة الطاقة، وشركة النقل الوطنية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة الى ممثلين عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزارة المالية، وهيئة الشؤون المدنية.





وشدد ملحم على أهمية تزويد قطاع غزة بالغاز الطبيعي لغرض إنتاج الكهرباء، وذلك للحد من العجز في إمدادات الكهرباء الذي وصل إلى مستوى لا يحتمل، متجاوزاً نسبة 70%.





وعرض أيضاً التحديات الإدارية والمالية التي تواجه قطاع الطاقة في المحافظات الجنوبية في فلسطين، وعناصر مشروع غاز غزة والاحتياجات المالية لتحقيق أهدافه.





وعبرت المؤسسات التمويلية المشاركة عن اهتمامها بتمويل هذا المشروع، بعد توفير المناخ المناسب في قطاع غزة، على أن تتم المباشرة بالإجراءات بشكل متوازٍ.

رام الله - دنيا الوطن