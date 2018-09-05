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شؤون فلسطينية

الحسيني: سنتصدى لهدم (الخان الأحمر)

الحسيني: سنتصدى لهدم (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، ووزير القدس عدنان الحسيني، اليوم الأربعاء، إن قرار محكمة الاحتلال بحق قرية (الخان الأحمر) لم يكن عادلاً، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف عملية الهدم.

وأوضح الحسيني، أن شعبنا سيتصدى لإجراءات الاحتلال الهادفة لإزالة هذه القرية، وتوصيل المستوطنات ببعضها البعض لخنق مدينة القدس، وحصارها، وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

ودعا أبناء شعبنا إلى تلبية نداء التواجد في (الخان الأحمر) بشكل متواصل، من أجل التصدي لهدم هذه القرية الصامدة، وترحيل أهلها.

وقال: سنتوجه إلى المحاكم الدولية من أجل منع الاحتلال من هدم قرانا ومددنا.

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