باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.. ونتنياهو يرد بإغلاق سفارته

وأعلن وزير خارجية باراغواي، لويس ألبيرتو كاستجليوني، اليوم، إلغاء خطوة نقل السفارة إلى القدس وتعليقها، وقال إن "باراغواي تريد المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".





وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الرئيس الباراغواياني الجديد ماريو أفادو بينيتيز (46 عاما)، قاد هذه الخطوة.





وكانت بارغواي قد نقلت سفارتها إلى القدس وأقامت مراسم افتتاحية احتفالية رسمية، في أيار/ مايو الماضي، لتكون ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا تقدم على هذه الخطوة.





وكان رئيس باراغواي السابق، هوراسيو كارتيس، قد تعهد في يوم استقلال بلاده في أيار/ مايو الماضي، بنقل السفارة إلى القدس المحتلة قبل نهاية ولايته

يذكر، أن بارغواي، نقلت سفارتها إلى تل أبيب، في شهر أيار/ مايو الماضي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.