عاجل

  • ملادينوف: هدم الخان الأحمر يقوض حل الدولتين

  • السفير زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية الخان الأحمر وقتل حلّ الدولتين

شؤون فلسطينية

باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.. ونتنياهو يرد بإغلاق سفارته

باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.. ونتنياهو يرد بإغلاق سفارته
من مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
قررت دولة بارغواي، اليوم الأربعاء، إعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الخارجية البارغوياني قوله: لإن بلاده قررت إعادة سفارتها لدى إسرائيل، من مدينة القدس، إلى تل أبيب، وذلك بعد أشهر قليلة من نقلها.

في أعقاب ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق سفارة بلاده في بارغواي، وسحب سفيره منها للعودة إلى تل أبيب، كما استدعى  السفير البارغوياني لدى إسرائيل، لمحاولة استيضاح الأمور، ودوافع القرار.

وأعلن وزير خارجية باراغواي، لويس ألبيرتو كاستجليوني، اليوم، إلغاء خطوة نقل السفارة إلى القدس وتعليقها، وقال إن "باراغواي تريد المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الرئيس الباراغواياني الجديد ماريو أفادو بينيتيز (46 عاما)، قاد هذه الخطوة.

وكانت بارغواي قد نقلت سفارتها إلى القدس وأقامت مراسم افتتاحية احتفالية رسمية، في أيار/ مايو الماضي، لتكون ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا تقدم على هذه الخطوة.

وكان رئيس باراغواي السابق، هوراسيو كارتيس، قد تعهد في يوم استقلال بلاده في أيار/ مايو الماضي، بنقل السفارة إلى القدس المحتلة قبل نهاية ولايته

يذكر، أن بارغواي، نقلت سفارتها إلى تل أبيب، في شهر أيار/ مايو الماضي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار ذات صلة

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

ملادينوف: هدم (الخان الأحمر) يُقوض حل الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

الرئاسة: قرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة شجاع

الرئاسة: قرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة شجاع

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

الجامعة العربية تُدين قرار هدم (الخان الأحمر)

الجامعة العربية تُدين قرار هدم (الخان الأحمر)

دعوات للنفير العام لحماية (الخان الأحمر)

دعوات للنفير العام لحماية (الخان الأحمر)

فلسطين تُقرر فتح سفارة لها في البارغواي فوراً

فلسطين تُقرر فتح سفارة لها في البارغواي فوراً

ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

زملط: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية (الخان الأحمر) وقتل حلّ الدولتين

الرئاسة: قرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة شجاع

الرئاسة: قرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة شجاع

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

الجامعة العربية تُدين قرار هدم (الخان الأحمر)

الجامعة العربية تُدين قرار هدم (الخان الأحمر)

دعوات للنفير العام لحماية (الخان الأحمر)

دعوات للنفير العام لحماية (الخان الأحمر)

ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

ملحم يبحث مع مؤسسات تمويل دولية تزويد غزة بالغاز لتوليد الكهرباء

الحسيني: سنتصدى لهدم (الخان الأحمر)

الحسيني: سنتصدى لهدم (الخان الأحمر)

توفيق جبارين يكشف تداعيات قرار الاحتلال بهدم التجمع البدوي

توفيق جبارين يكشف تداعيات قرار الاحتلال بهدم التجمع البدوي

منوعات

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

عربي

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

مناورات مشتركة سعودية – أمريكية الأسبوع المقبل

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

إصابة 8 أشخاص برصاص الامن خلال تظاهرة ضد الغلاء جنوب اليمن

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا

نيويورك تايمز: محاكمة &#34;العودة&#34; جاءت بطلب من ولي العهد السعودي

نيويورك تايمز: محاكمة "العودة" جاءت بطلب من ولي العهد السعودي