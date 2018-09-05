كتاب (الخوف) يُهدد عرش ترامب داخل البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنقال جعفر الأحمر، الكاتب الصحفي، إنَّ الكاتب الأمريكي المخضرم، بوب وودورد، لهُ تاريخ من المِصداقية الصحفية، حيثُ كشفَ عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسم (ووترغيت)، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون.وأضاف الأحمر، أنَّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معروفٌ عنهُ التخبط، كما أثبتت التسريبات الأخيرة له مع مُساعديهِ في البيت الأبيض صحتها.وكشفت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مُحادثة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصحفي الشهير بوب وودورد في 14 آب/ أغسطس الماضى، على خلفية انزعاج ترامب من تقارير نشرت عن كتاب وودورد بعنوان (الخوف.. ترامب فى البيت الأبيض)، المُقرر طرحه فى الأسواق فى 11 أيلول/ سبتمبر الجاري.يذكر، أنَّ كتاب الخوف دونالد ترامب، في البيت الأبيض، يحوي تفريغات لمئات التسجيلات وعشرات المُصادرة من الدائرة المُقربة لترامب، وكذلك الوثائق والملفات والمذكرات، بما في ذلك مُذكرة مكتوبة بخط اليد.