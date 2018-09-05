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روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا

روسيا: مؤتمر دولي تاريخي حول سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الأربعاء، أن "مؤتمراً تاريخياً حول عودة اللاجئين سيعقد في سوريا، حيث ستتم دعوة الدول المهتمة والأمم المتحدة".

ونقل موقع (سبوتنيك) عن ميزينتسيف خلال جلسة هيئة التنسيق الوزارية المشتركة لإعادة اللاجئين إلى الأراضي السورية، قوله: إن "الرئيس السوري بشار الأسد تلقى بإيجابية استثنائية، مبادرة عقد مؤتمر دولي في سوريا حول اللاجئين وعين بالفعل ممثلين عن القيادة السورية لإعداد فعاليات معينة في المنتدى".

وأضاف: "نأمل جدا بالمشاركة المباشرة من قبل كل الدول والمنظمات الدولية، وأولها هياكل منظمة الأمم المتحدة في هذا الحدث التاريخي بحق بالنسبة لسوريا".

وسيسمح المؤتمر بجمع حول طاولة واحدة سفراء النوايا الحسنة من الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، وتوحيد الجهود في إعادة الحياة السلمية إلى هذا البلد، فيما لما يحدد موعد انعقاد هذا المؤتمر وصيغته.

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