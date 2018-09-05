عامل نظافة بغزة يعثر على مبلغ (100 ألف شيكل) ويرده لصاحبه







رام الله - دنيا الوطنتمكنت بلدية غزة، من إعادة مبلغ مالي كبير لصاحبه، بعد العثور عليه في عربة أحد عمال النظافة، أثناء تأدية عمله في جمع وترحيل النفايات من أحد أحياء مدينة غزة.وأفادت البلدية، أن قسم جمع وترحيل النفايات عثر على مبلغ مالي (100 ألف شيكل)، فُقد من أحد المواطنين في منطقة السدرة بحي التفاح شرق مدينة غزة، أثناء قيام عامل النظافة بجمع النفايات وأكياس القمامة من أمام منزله.وأضافت أنها تلقت اتصالاً من صاحب المبلغ يفيد بفقدان المبلغ المذكور بعد خروجه من منزله في حي التفاح، وعلى الفور استجابت لندائه، وأجرت عملية بحث سريعة، وعثرت على المبلغ المذكور في أحد الأكياس داخل عربة عامل النظافة في المنطقة، مشيرة إلى قيامها بتسليم المبلغ على الفور إلى صاحبه.من جانبه؛ شكر صاحب المبلغ المفقود (ع. ج)، بلدية غزة وطواقمها على إعادة المبلغ المفقود وسرعة الاستجابة لندائه، مشيدًا في الوقت ذاته بالأمانة والإخلاص التي يتمتع بها عمال البلدية.وكان أحد عمال النظافة في بلدية غزة، قد عثر قبل سنوات على مبلغ 30 ألف دولار، وهو في طريقه إلى العمل، وأعاد المبلغ المفقود إلى صاحبه، رافضا استلام أي مكافأة مالية.