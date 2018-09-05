توفيق جبارين يكشف تداعيات قرار الاحتلال بهدم التجمع البدوي

رام الله - دنيا الوطنقال توفيق جبارين رئيس هيئة الدفاع عن الخان الأحمر، إنَّ المَحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت اليوم، قرارها بِرفض جميع الالتماسات التي قدمناها بِاسم سُكان منطقة الخان الأحمر، إذ قالت المَحكمة الإسرائيلية بأنها تَبدأ قرارها بِقرار سابق كانت اتخذتهُ في شهر آيار/ مايو لعام 2018، الذي رفض هذه الالتماسات.وأضاف جبارين، خلال لقائهِ على شاشة (الغد)، أنهُ من الناحية العملية لا يُمكن لنا أنْ نذهب إلى المَحاكم الإسرائيلية، ولا يُمكن أنْ نُفكر في الذهاب إلى هذه المحكمة العليا الإسرائيلية في قضايا مَنطقة الخان الأحمر.وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أعلنت اعتصامًا مفتوحًا ضدَّ هدم منطقة الخان الأحمر، وقالت إنَّ هدم منطقة الخان الأحمر يُعتبر تطهيرًا عرقيًا.