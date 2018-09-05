شؤون فلسطينية

طبيلة: دوريات السلامة على الطرق تعمل بوتيرة متصاعدة

طبيلة: دوريات السلامة على الطرق تعمل بوتيرة متصاعدة
وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة بأن عمل دوريات السلامة على الطرق التابعة للوزارة يسير وفق المخطط له ، وبشكل مكثف للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنين الكرام، لا سيما ظاهرة المركبات غير القانونية لما تشكله من تداعيات خطيرة على السلامة  والأمن المرجوين  .

وفي ذات السياق ،  صرح الوزير طبيلة ، بأن شرطة المرور تقوم بجهد مضاعف جنباً الى جنب مع طواقم الوزارة ، لتطبيق الأنظمة المرورية ، ومحاسبة المخالفين حسب الاصول ، موضحاً بأن وفقاً لتقارير شرطة المرور الأخيرة ، قد بلغت أعداد المخالفات الإجمالية منذ بداية الحملة (6021) مخالفة ، منها (2611 ) مخالفة لعدم الإلتزام بربط حزام الأمان ، و(223) مخالفة بسبب إستخدام الهاتف النقال خلال القيادة  ، و(70) مخالفة بسبب التجاوز عن خط فاصل ومتواصل ، و(90) مخالفة بسبب نقل ركاب في مركبة خصوصية مقابل أجر، و(13) مخالفة لإنتهاء رخصة المركبة ، و(3014) مخالفة كمتفرقات .

كما أشار الوزير طبيلة بأن نشاط الدوريات لشهر آب المنصرم كان فاعلاً ، حيث بلغت أعداد المركبات المفحوصة ( 10413 ) مركبة ، فيما كانت المركبات الصالحة منها (6494 ) ، وكانت المركبات الملزمة بالإصلاح ( 2759 ) ، أما المركبات غير الصالحة فكانت (1459) والمركبات غير القانونية ( 149) .

وأضاف الوزير بأن رخص التشغيل المسحوبة لهذا الشهر( 246 ) رخصة لمخالفتهم شروط الترخيص ، واللوحات المحجوزة بلغت ( 76 ) لوحة وتم حجزها بسبب مخالفات جسيمة كالتجاوز الخطر والحمولة الزائدة  ، فيما بلغت المخالفات الإجمالية ( 173) منها ( 36 ) مخالفة تم تحويلها للمحاكم.

وأكد الوزير طبيلة بأن العمل جاري ومستدام لإنهاء كافة مظاهر الفلتان المروري ، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين كافة ، في سبيل تحقيق مقتضيات المصلحة العامة ، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

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