استشهاد ضابط في داخلية غزة بانفجار داخلي في مبنى "الجوازات"

خاص دنيا الوطناستشهد ضابط في إدارة هندسة المتفجرات في وزارة الداخلية بغزة، نتيجة انفجار عرضي في مقر إدارة المتفجرات بالمديرية العامة للشرطة (الجوازات) غرب مدينة غزة.وقالت داخلية غزة، في تصريح صحفي: استشهد المقدم عبد الرحيم عباس (42 عامًا)، من إدارة هندسة المتفجرات مساء اليوم الأربعاء، بانفجار ناجم عن اشتعال مواد متفجرة أثناء المعاينة والفحص.وأكدت الداخلية، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي خلّفه الانفجار من قبل قوات الشرطة والدفاع المدني.بدوره، أكد الدكتور أيمن السحباني، مدير قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الشفاء بغزة، لـ"دنيا الوطن": أن الشهيد عباس، وصل إلى مستشفى الشفاء، وجسمه مليء بالشظايا نتيجة قوة التفجير، لافتًا إلى عدم وجود إصابات في المكان.