شؤون فلسطينية

أطباء بغزة ينجحون باستئصال ورم نادر من رقبة مريض

أطباء بغزة ينجحون باستئصال ورم نادر من رقبة مريض
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نجح فريق طبي بمستشفى الخدمة العامة برئاسة الدكتور بسام أبو وردة، اخصائي جراحة المخ والأعصاب والنخاع الشوكي وبمساعدة طبيب جراحة الاعصاب الدكتور عايش ابو وردة وطبيب التخدير الدكتور مدحت الحلو، وفريق العمليات برئاسة الحكيم نادر حسين، من إزالة ورم نادر في مخرج العصب بين الفقرات العنقية السادسة والسابعة ومتمدد في العضلات المحيطة ، للمريض "ش.ج" والذي يبلغ من العمر 48 عامًا.

وقال  أبو وردة: إن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من الآم شديدة في الجهة اليسرى من الرقبة ،وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم كبير في مخرج العصب على الجهة اليسرى ما بين الفقرات العنقية السادسة والسابعة للرقبة.

 وأضاف: "بعد دراسة حالة المريض تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم وتم استئصال الورم بفضل الله تعالى دون مضاعفات ومن ثم تلقى المريض الرعاية الطبية اللازمة وبدأ المريض في التعافي وغادر المستشفى في حالة صحية ممتازة منتظرا نتيجة فحص العينة.

 وتابع أبو وردة: "هذا الورم نادر الحدوث ويحدث بنسب قليله جداً وإجراء مثل هذه العمليات يحتاج إلى إمكانيات ودقة عالية لوجود الورم في منطقة حساسة جدا في الرقبة ".

هذا وأشاد الدكتور بفريق العمليات المساعد في مستشفيات الخدمة العامة وتميزهم بالعمل وتوفيرهم لكافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هده العمليات الدقيقة لراحة الطبيب الجراح ولخدمة المرضى بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

بدوره، أثنى عوني العكلوك مدير عام مستشفى الخدمة العامة علي إجراء مثل هذا النوع من العمليات الذي يخدم المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار المفروض وإغلاق المعابر منذ سنوات علي قطاع غزة ، شاكراً في الوقت ذاته الفريق الطبي علي النجاح الباهر خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني.

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