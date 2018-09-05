شؤون فلسطينية

الخارجية الإسرائيلية: يجب العمل لتحقيق هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة

الخارجية الإسرائيلية: يجب العمل لتحقيق هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية: إنه ينبغي التركيز على تحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، ومنع تفجير الأوضاع.

ووفقًا لما نشرته صحيفة (هآرتس): فإن الخارجية الإسرائيلية، دعت للقبول بعقد هدنة تكون طويلة الأمد في قطاع غزة، وتقديم بعض التسهيلات فيه.

ودعت وثيقة الخارجية، للسعي الجاد إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع مصر والأردن، وضرورة الاستعداد لاستكمال جهود الإدارة الأميركية من أجل استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين من خلال إشراك دول براغماتية في الشرق الأوسط، وشركاء في المجتمع الدولي.

وأضافت الوثيقة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ستسعى العام المقبل إلى "الاستفادة من الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة إسرائيل مقابل دول أخرى" كي تحذو حذو الولايات المتحدة، وتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

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